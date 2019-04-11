Канопацкая: Минлесхоз вернет куропатские кресты собственникам, если они предоставят на них документы

Министерство лесного хозяйства обещает вернуть демонтированные в Куропатах кресты, если обратившиеся граждане предоставят документы о праве собственности на них. Об этом БелаПАН сообщила депутат Палаты представителей, активистка Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая.

По ее словам, она обсуждала эту тему 8 апреля на встрече с первым заместителем министра лесного хозяйства Валентином Шатравко.

«Это была моя инициатива [о встрече]. Мне же никто не ответил на запросы», — добавила Канопацкая.

Как сообщалось, 5 апреля она направила министрам лесного хозяйства Виталию Дрожже и культуры Юрию Бондарю депутатские запросы, в которых потребовала предоставить документы, подтверждающие законность работ в Куропатах.