Канопацкая: Минлесхоз вернет куропатские кресты собственникам, если они предоставят на них документы

/ Общество
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Министерство лесного хозяйства обещает вернуть демонтированные в Куропатах кресты, если обратившиеся граждане предоставят документы о праве собственности на них. Об этом БелаПАН сообщила депутат Палаты представителей, активистка Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая.

По ее словам, она обсуждала эту тему 8 апреля на встрече с первым заместителем министра лесного хозяйства Валентином Шатравко.

«Это была моя инициатива [о встрече]. Мне же никто не ответил на запросы», — добавила Канопацкая.

Как сообщалось, 5 апреля она направила министрам лесного хозяйства Виталию Дрожже и культуры Юрию Бондарю депутатские запросы, в которых потребовала предоставить документы, подтверждающие законность работ в Куропатах.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Минлесхоз Персона: Анна Канопацкая Валентин Шатравко Город: Минск

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