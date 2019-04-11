Зарплаты бюджетникам можно будет повышать за счет сэкономленных средств
Правительство Беларуси разрешило бюджетным организациям направлять сэкономленные средства на увеличение заработной платы.
Постановлением Совета министров от 10 апреля
Порядок установления повышающих коэффициентов, а также общий порядок определения экономии бюджетных средств описывается в постановлении.
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в бюджетных организациях в январе-феврале 2019 года составила 765,4 рубля.
Правительство намерено в этом году довести уровень оплаты труда бюджетников до 80% средней зарплаты по стране. В 2019-м планируется дважды провести повышение зарплаты работникам бюджетного сектора — в мае и сентябре.