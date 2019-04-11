Зарплаты бюджетникам можно будет повышать за счет сэкономленных средств

Правительство Беларуси разрешило бюджетным организациям направлять сэкономленные средства на увеличение заработной платы.

Постановлением Совета министров от 10 апреля № 232 руководителям организаций дается право устанавливать повышающие коэффициенты к тарифным ставкам (окладам) работников.

Порядок установления повышающих коэффициентов, а также общий порядок определения экономии бюджетных средств описывается в постановлении.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в бюджетных организациях в январе-феврале 2019 года составила 765,4 рубля.

Правительство намерено в этом году довести уровень оплаты труда бюджетников до 80% средней зарплаты по стране. В 2019-м планируется дважды провести повышение зарплаты работникам бюджетного сектора — в мае и сентябре.