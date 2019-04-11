Минлесхоз: снесенные в Куропатах кресты не имеют отношения к увековечению памяти жертв репрессий

Кресты, демонтированные на месте массового захоронения жертв политических репрессий в Куропатах, не отражены в существующем паспорте объекта и не имеют никакого отношения к увековечению памяти жертв сталинского террора, считают в Министерстве лесного хозяйства.

Куропаты, 4 апреля 2019 г. Фото: БелаПАН

По информации БелаПАН , комментарий пресс-службы Минлесхоза опубликован 11 апреля на сайте министерства «ввиду обострившихся дискуссий относительно проведения плановых работ по благоустройству лесного фонда в урочище Куропаты».

Ведомство отмечает, что с 4 по 9 апреля Боровлянский спецлесхоз проводил такие работы, в ходе которых, в частности, был осуществлен снос незаконных объектов и установлено ограждение по границе охранной зоны.

По данным Минлесхоза, работы проводились в соответствии с проектом зоны охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий (1930—1940 годы) в урочище Куропаты (Минский район)», а также на основании постановления Совета министров от 17 сентября 2018 года № 675 «Об утверждении правил благоустройства мемориалов и памятников воинской славы, одиночных и братских могил воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинских кладбищ, отдельных воинских участков общих кладбищ, мест массового захоронения гражданского населения» и Кодекса о культуре.

«Напомним, что ранее Федерация профсоюзов Беларуси выступила с инициативой стать заказчиком создания и возведения памятного знака в урочище Куропаты, — говорится в релизе. — В ноябре 2018 года на территории историко-культурной ценности были завершены работы первого этапа по установке памятного знака «Мемориал Куропаты» и трассировки существующей тропы урочища. Проводимые в апреле работы являются продолжением благоустройства данной территории».

В ходе установки ограждения «был осуществлен также снос незаконно установленных объектов (крестов)». По мнению министерства, «данные сооружения не отражены в существующем паспорте объекта и не имеют никакого отношения к увековечиванию памяти жертв сталинского террора». «Подтверждением тому служат многочисленные археологические исследования», — добавили в Минлесхозе.

«Таким образом, заявления отдельных активистов об «оскорблении памяти» и т.д. фактически не имеют под собой исторической основы и, по сути, намеренно вводят общественность в заблуждение, — считают в министерстве. — Следует также подчеркнуть, что все кресты, установленные на территории урочища законным образом, при проведении работ по благоустройству были сохранены. На территории комплекса можно найти в том числе и одни из самых первых крестов, что говорит о трепетном отношении государства к сохранению памяти».

Минлесхоз «обращает внимание граждан на необходимость соблюдения законодательства на территории государственного лесного фонда».

4-5 апреля в Куропатах по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе. С 4 по 7 апреля при различных обстоятельствах, так или иначе связанных с Куропатами, было задержано около 20 человек, часть из них судили, наказав административными арестами и крупными штрафами.

10 апреля защитники Куропат передали в Администрацию президента открытое обращение на имя Лукашенко с призывом вернуть на место демонтированные кресты. Организован сбор подписей под обращением — его можно подписать, посетив куропатскую вахту, ежедневно с 16:00 до 21:00 или перед «молитвой за Беларусь», которая проводится в урочище каждый день в 19:00, а по воскресеньям — в 14:00.