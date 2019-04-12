Первые игры 1/4 финала Лиги Европы. «Арсенал», «Валенсия», «Бенфика» и «Челси» добились побед

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В четверг состоялись первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги Европы УЕФА. В каждом из четырех поединков были забыты голы – от одного до шести.

Вот полная картина дня:

«Арсенал» – «Наполи» – 2:0 (Рэмси, 15, Кулибали, 25-аг);

 

«Вильярреал» – «Валенсия» – 1:3 (Касорла, 36-пен.; Гонсалу Гедеш, 6, 90+3, Васс, 90+1);

 

«Бенфика» – «Айнтрахт» – 4:2 (Жоау Фелиш, 21-пен., 43, 54, Рубен Диаш, 50; Йович, 40, Гонсалу Пасьенсия, 72).

 

«Славия» П – Челси – 0:1(Алонсо, 86).

 
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Тэги: Лига Европы

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