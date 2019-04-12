Еще один российский футболист оказался в центре скандала – он сломал нос пешеходу

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Галиев может пойти по стопам своих коллег Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Фото с сайта ProSM.Club

Как стало известно, футболист 11 апреля на своем «Мерседесе» пытался проехать на красный свет и задел на пешеходном переходе мужчину (в последствии выяснилось, что им является гражданин США).

Далее Галиев выбежал из машины, догнал и ударил пешехода. Между оппонентами завязалась драка, итогом которой стал сломанный нос иностранца.

Пресс-служба «Спартака» опубликовала извинения своего футболиста, в котором он признал свою вину, а также попросил прощения у потерпевшего, клуба и болельщиков «красно-белых».

Известный российский комментатор Василий Уткин написал у себя в мессенджере, что «удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты».

принятых процессуальных решениях по этому делу пока не сообщается.

В начале апреля сообщалось, что бывшие игроки национальной сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся за решеткой. По решению Пресненскго суда Москвы, мера пресечения в виде ареста продлена в отношении форварда «Зенита» и хавбека «Краснодара» до 25 сентября.