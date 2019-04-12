Из-за подозрительного свертка эвакуировали поликлинику № 36 в Минске

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12 апреля в 09:12 в милицию поступило сообщение от работников минской городской поликлиники № 36 (ул. Бачило, 9) о том, что неизвестный мужчина оставил возле регистратуры подозрительный сверток и ушел.

Поликлиника № 36. Фото medportal.org

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена эвакуация граждан, усилена охрана здания и прилегающей территории, проведена проверка на предмет наличия взрывных устройств. Ничего подозрительного обнаружено не было.

В течение двух часов оперативниками была установлена личность мужчины, оставившего сверток. Им оказался 57-летний минчанин.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: эвакуация подозрительный предмет Город: Минск

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