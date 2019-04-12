В Берлине без вести пропал 29-летний водитель из Минска

Первомайское районное УВД Минска разыскивает Дмитрия Петровича Рудского, родившегося 3 июня 1989 года.

Дмитрий Рудской

Мужчина в качестве водителя-международника прибыл в столицу Федеративной Республики Германия Берлин. Оставил машину на стоянке и 8 апреля 2019 года, около 06:00, ушел в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение не установлено, на связь с родственниками не выходит. При себе имел документы и денежные средства в размере 1000 евро.

Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться в Первомайское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 663-31-49 или 102. Конфиденциальность гарантируется.