В Слониме пассажирский поезд протаранил оказавшийся на переезде «Крайслер»

Первая в Гродненской области за два последних года авария на железнодорожном переезде произошла 12 апреля в Слониме.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненской области, на улице Пушкина райцентра «Крайслер» выехал на рельсы и оказался на пути дизель-поезда «Гродно-Барановичи». После столкновения локомотив протащил перед собой минивен, после чего его отбросило вправо по ходу движения поезда.

Водитель почти ничего не смог вспомнить об обстоятельствах случившегося. В то же время есть свидетели того, что автомобиль выехал на переезд на красный сигнал светофора.

По информации портала autogrodno.by, за рулем автомобиля находился 60-летний мужчина. После аварии его пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. Водителя с множественными травмами — в частности, повреждением ребер и черепно-мозговой травмой — доставили в реанимационное отделение районной больницы. Мужчина находится в сознании. По мнению медиков, сопутствующим фактором, приведшим к ДТП, могло стать его состояние здоровья.

Движение поездов на перегоне было восстановлено примерно через два часа.