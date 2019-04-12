В Лиде начинают варить новый сорт немецкого пива Warsteiner

Линейку бренда Warsteiner в Беларуси дополнил новый сорт Warsteiner Light Pilsener. Это первый сорт, разработанный специально для белорусского рынка пивоварами «Лидского пива» совместно с немецкими коллегами.

В сравнении с классическим Warsteiner Premium Beer новый сорт обладает более легким и мягким вкусом. Пиво имеет благородный золотистый оттенок. Для изготовления новинки, как и для Warsteiner Premium Beer, используются немецкие дрожжи, отборный ячмень и специальный купаж.

Более 250 лет Warsteiner производит пиво в канонах классического немецкого закона о чистоте пивоварения. Им предусмотрено, что в составе должны быть лишь четыре основных ингредиента: хмель, ячменный солод, дрожжи и вода.

«Пять лет назад мы подписали стратегическое лицензионное соглашение о сотрудничестве, и нам было доверено производство пива Warsteiner. Многое было сделано для того, чтобы доказать, что пивовары Беларуси способны производить пиво мирового уровня. В первую очередь это касается модернизации производства, в которое было инвестировано около миллиона евро», — отметил генеральный директор компании «Лидское пиво» Аудриус Микшис.

В январе 2019 года соглашение с Warsteiner было продлено на следующие пять лет.