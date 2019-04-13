В Борисове школьники пытались угнать «Мерседес»

В Борисове задержали двух школьников, которые пытались угнать фургон «Мерседес», стоявший у одного из частных домов.

В милиции сообщили, что с таким криминальным предложением к своему 14-летнему приятелю обратился 10-летний мальчик, накануне открывший кабину сторонним ключом.

Школьникам не удалось угнать фургон. Угонщиков заметил знакомый хозяина «Мерседеса» и смог задержать старшего из них. Вычислить второго уже было дело техники.

В отношении 14-летнего подростка открыто уголовное производство по ст. 214 УК Угон). За «шалость» второго угонщика ответят его родители по ст. 9.4 КоАП Беларуси (Не выполнение обязанностей по воспитанию детей).