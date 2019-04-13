Третий тур чемпионата Беларуси начался победой футболистов «Славии»
В пятницу, 12 апреля, открылась программа третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
«Дняпро» – «Славия» – 1:2 (Залеский, 20; Мемешев, 48, Бондаренко, 53-аг).
Тур завершится в понедельник:
13.04.
- «Торпедо-БелАЗ» – «Минск» (начало в 14:30, стадион «Торпедо»);
- «Гомель» – «Энергетик-БГУ» (16:30; стадион «Центральный»).
14.04.
- БАТЭ – «Динамо» (Бр) (15:00, стадион «Борисов-Арена»);
- «Ислочь» – «Неман» (17:00, стадион ФК «Минск»);
- «Витебск» – «Торпедо» (Мн) (18:45, Витебский ЦСК);
- «Динамо» (Мн) – «Городея» (20:45, стадион «Динамо»).
15.04.
- «Шахтер» – «Слуцк» (19:00, стадион «Строитель»).