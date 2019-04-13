Третий тур чемпионата Беларуси начался победой футболистов «Славии»

/ Спорт
Просмотров: 449

В пятницу, 12 апреля, открылась программа третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото с сайта ФК «Славия»

«Дняпро» – «Славия» – 1:2 (Залеский, 20; Мемешев, 48, Бондаренко, 53-аг).

Тур завершится в понедельник:

13.04.

  • «Торпедо-БелАЗ» – «Минск» (начало в 14:30, стадион «Торпедо»);
  • «Гомель» – «Энергетик-БГУ» (16:30; стадион «Центральный»).

14.04.

  • БАТЭ – «Динамо» (Бр) (15:00, стадион «Борисов-Арена»);
  • «Ислочь» – «Неман» (17:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Витебск» – «Торпедо» (Мн) (18:45, Витебский ЦСК);
  • «Динамо» (Мн) – «Городея» (20:45, стадион «Динамо»).

15.04.

  • «Шахтер» – «Слуцк» (19:00, стадион «Строитель»).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство