Десять противников строительства аккумуляторного завода помещены в ИВС

По последней информации, в Бресте 12 апреля помещены в изолятор временного содержания десять противников строительства аккумуляторного завода, но не исключено, что задержанных может быть больше. Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Иллюстрация pixabay.com

По имеющимся у него сведениям, 12 апреля в Ленинский РОВД областного центра в качестве свидетелей было вызвано 12 активистов. Задержали и до суда поместили в ИВС: Дмитрия Андросюка, Владимира Козловского, Дениса Малашенко, Сергея Свирского, Владислава Абрамовича, Олега Ермоленко, Демьяна Лепесевича, Екатерину Басаргину, Олега Вялова и правозащитника Владимира Величкина.

Из милиции отпустили двух человек: Анатолия Ермоленко и Ирину Силицкую. Ей дали повестку явиться в райотдел 14 апреля к 11.45. Это воскресенье, традиционный день уличного сбора противников завода.

По словам Кисляка, в отношении задержанных составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие 7 апреля в шествии противников завода.