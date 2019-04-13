Провластные организации наводят «марафет» в Куропатах

13 апреля в Куропатах, на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, проходит «субботник по благоустройству территории» с участием представителей БРСМ и «Белой Руси». К полудню в урочище были снесены металлические кресты, которые стояли вдоль Минской кольцевой автодороги. На их месте высаживают деревья.

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Как сообщили в эфире новостей телеканала «Беларусь 1», более сотни добровольцев, представителей Белорусского республиканского союза молодежи, общественного объединения «Белая Русь», профсоюзов страны, Красного Креста, афганских, ветеранских и других организаций убирают территорию от мусора, спиленных веток и деревьев.

«Это наша традиционная акция перед Пасхой, перед Радуницей. И мы постоянно работаем на этом объекте. Федерация профсоюзов работала по установлению здесь памятного знака, мы все работали», — сказал председатель Минского областного объединения ФПБ Виктор Малиновский.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко 1 марта заявил, что Куропаты будут приведены в порядок, но ресторан «Поедем поедим», против работы которого протестуют общественные активисты, никто закрывать не будет.

«И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Ну зачем вы там повыставляли эти белые кресты (речь идет о новых крестах, установленных активистами летом прошлого года. — БелаПАН.)? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации», — заявил он.

4-5 апреля в Куропатах по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе. С 4 по 7 апреля при различных обстоятельствах, так или иначе связанных с Куропатами, было задержано около 20 человек, часть из них судили, наказав административными арестами и крупными штрафами.

10 апреля защитники Куропат передали в Администрацию президента открытое обращение на имя Лукашенко с призывом вернуть на место демонтированные кресты.