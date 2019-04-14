В Албании митингующие прорвали полицейский кордон и попытались взять штурмом здание парламента

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Местные правоохранители применила газ и водометы. В результате столкновений пострадали полицейские, демонстранты и журналисты.

Оппозиция требует отставки премьер-министра Эди Рамы и призывает к проведению досрочных парламентских выборов, сообщает DW.

Часть протестующих прорвала полицейский кордон и попыталась взять штурмом здание парламента, но была остановлена слезоточивым газом и водометами.

Как сообщил министр внутренних дел Албании Сандер Лешай, в результате столкновений ранения получили пять сотрудников полиции. Также поступают сведения о том, что пострадали несколько демонстрантов и находившихся в очаге событий журналистов.
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Тэги: Албания митинги столкновения c полицией Персона: Эди Рама Сандер Лешай Город: Тирана

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