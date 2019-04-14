Мотоциклист удирал от ГАИ через весь Минск и врезался в служебное авто

Водитель мотоцикла нарушил скоростной режим, проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться от ГАИ.

По сообщению городской Госавтоинспекции, мотоциклист проехал через вес город от Лошицы к Веснянке и в районе пересечения проспекта Победителей с переулком Веснинка столкнулся с машиной милиции. Пытаясь скрыться, нарушитель продолжил движение и через 50 метров совершил наезд на шлагбаум. В этот момент его задержали.

Мотоциклист находится в Центре изоляции правонарушителей.