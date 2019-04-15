В Минэкономики раскритиковали местных чиновников за бюрократизм в работе с инвесторами

Министерство экономики Беларуси предлагает распространить на всю территорию Беларуси успешные преференциальные режимы для ведения бизнеса, в том числе — удачную практику свободных экономических зон. Об этом в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ 14 апреля заявила заместитель министра Елена Перминова.

Она отметила, что в 2018 году в экономику привлечено 11 млрд долларов иностранных инвестиций, из них 80% — прямых. Объем иностранных инвестиций на чистой основе составил 1,6 млрд долларов.

«Прирост по прямым иностранным инвестициям на чистой основе — более 30%», — добавила замминистра. В текущем году «мы не должны допустить снижения этого уровня», подчеркнула она.

Перминова напомнила, что разработанный Минэкономики проект стратегии привлечения иностранных инвестиций предполагает, что к 2025 году объем привлеченных прямых инвестиций на чистой основе должен составлять не менее 3 млрд долларов в год.

«Проект стратегии разработан, направлен на рассмотрение всем заинтересованным госорганам. Мы надеемся, что стратегия будет принята в этом году. Это некий путеводитель, дорожная карта, где мы сейчас находимся, наши плюсы и минусы, куда мы идем», — подчеркнула она.

При этом заместитель министра раскритиковала местные власти за невысокую инициативу в привлечении инвесторов в регионы.

«Есть немало примеров бюрократических проволочек, банального нежелания работать, если мне (чиновнику. — БелаПАН.) не поручено. Пытаемся преломить эти настроения, работаем», — добавила Перминова.