Стали известны подробности визита Лукашенко в Турцию

Во время официального визита Александра Лукашенко в Турцию в апреле планируется обсудить активизацию сотрудничества двух стран в сфере финансов и образования. Об этом сообщил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 14 апреля.

Фото пресс-службы президента

По словам дипломата, визит «заложит рамки двустороннего взаимодействия на годы вперед». «Внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству, промышленной кооперации, сотрудничеству в сфере технологий и инноваций, высшего образования, — отметил Савиных. — В перспективе планируем выйти на совместный университет, дипломы которого будут признаваться и в Турции, и в Беларуси».

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, посол подчеркнул, что на турецком рынке существует «жесткая ценовая конкуренция». «Но мы говорим часто: сумел победить турецкий рынок — значит, преград не будет больше», — добавил он.

Савиных также сообщил, что во время визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества в финансовой сфере. Речь, в частности, идет о создании в Беларуси банка с турецким капиталом. Еще одна тема для обсуждения на высшем уровне — установление регулярного прямого авиасообщения между странами, уточнил посол Беларуси.

По информации Белорусской торгово-промышленной палаты, 16 апреля в Анкаре пройдет турецко-белорусский бизнес-форум. Его участники проведут переговоры с компаниями-партнерами, обсудят взаимодействие в таких перспективных сферах, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, деревообработка и производство мебели, легкая промышленность, строительство и производство стройматериалов, информационно-коммуникационные технологии, логистика, туризм.