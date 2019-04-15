В Речице маленький мальчик выпал из окна

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Очередное ЧП с малолетними детьми произошло в Речице – здесь трехлетний ребенок выпал из окна

Фото pixabay.com

Происшествие случилось еще четвертого апреля. Мама ребенка не отвела сына в детсад, потому что он заболел – она отдала его отцу.

Дедушка в какой-то момент отлучился от внука, и тот решил посмотреть мир, посмотрев в окно. Оставшийся без присмотра мальчик влез на подоконник открытого окна и оперся на москитную сетку, та не выдержала — и мальчик упал.

Кусты, которые растут внизу смягчили падение – малолетний госпитализирован с разными травмами (среди них переломы ребер, ушиб легкого).

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.
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Тэги: выпал из окна Город: Речица

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