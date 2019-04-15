В Бресте освобождают задержанных ранее противников аккумуляторного завода

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Из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста активистов начали отпускать 15 апреля примерно с 11 часов.

По состоянию на 12:15 освобождены Татьяна Фесикова, Демьян Лепесевич, Олег Вялов, Денис Малышенко, Владимир Козловский и Владимир Величкин.

Всем им вручены повестки в суд на разные даты для рассмотрения дел по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

По данным правозащитников, в ИВС находилось как минимум 12 человек.

Задержания начались 12 апреля, когда в ИВС были помещены около десятка активистов, и продолжились 14 апреля во время мирного шествия по центру города.
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Татьяна Фесикова Демьян Лепесевич Олег Вялов Денис Малышенко Владимир Козловский Владимир Величкин Роман Кисляк Город: Брест

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