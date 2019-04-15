Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на осень

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень. Об этом заявил журналистам 15 апреля на XI Международном форуме «Атомэкспо» в Сочи (РФ) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, сообщает сайт телеканала ОНТ.

По словам чиновника, пуск состоится при условии, что «на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров».

Михадюк также сообщил, что Беларусь не спешит с поставкой ядерного топлива на атомную станцию, чтобы не усложнять режим работы возводящих АЭС организаций. «Если завезем топливо, у нас [будет] совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», — пояснил замминистра.

Он добавил, что по плану доставка ядерного топлива должна пройти за месяц до физического пуска первого энергоблока.

В начале апреля на БелАЭС начался первый этап программы по вводу в эксплуатацию первого энергоблока станции. Программа запуска блока состоит из четырех этапов — предпусковых наладочных работ, физического пуска, энергетического пуска и опытно-промышленной эксплуатации.

Сейчас специалисты занимаются индивидуальными испытаниями, а также тестированием оборудования первого и второго контуров реакторной установки, которые впоследствии задействуют в гидравлических испытаниях и циркуляционной промывке.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что, после переговоров в Сочи 21 сентября 2018 года с Владимиром Путиным, Минск предлагает Москве рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки по нему.

В апреле министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил журналистам, что Беларусь и Россия обсуждают вопрос о продлении срока кредита РФ на строительство Белорусской АЭС с 25 до 35 лет и снижении ставки.

Вместе с тем первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Вашингтоне на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка 13 апреля сообщил журналистам, что Россия пока не меняла условий кредитования строительства БелАЭС в ответ на запрос официального Минска о продлении срока кредита и снижении ставки.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.