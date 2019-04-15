В Кореличском районе с колеса грузовика слетел колпак и пробил лобовое стекло ехавшей навстречу машины

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38-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП, случившегося утром 13 апреля возле деревни Полоная Кореличского района.

Фото sk.gov.by

Как сообщает управление Следственного комитета по Гродненской области, с заднего левого колеса прицепа, перевозимого грузовиком МАЗ, слетел колпак, который пробил лобовое стекло ехавшего по встречной полосе минифургона «Рено Мастер», принадлежащего «Белпочте».

Слетевший с грузовика колпак, пробив стекло, попал в ехавшего в «Рено» на пассажирском месте 38-летнего мужчину, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель минифургона не пострадал.

Кореличским районным отделом Следственного комитета в отношении 29-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст.317).
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Тэги: ДТП Город: Кореличи

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