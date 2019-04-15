Брестский ОМОН задержал активиста Дмитрия Бекалюка

Лариса ШИГАНОВА / / Политика
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По словам правозащитника Романа Кисляка, вечером 15 апреля сотрудники ОМОНа задержали одного из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода в здании суда Ленинского района Бреста.

14 апреля на площади Ленина в Бресте, где собралось около 200 противников строительства аккумуляторного завода, милиция задержала находившегося там Бекалюка. В Ленинском РОВД, куда доставили активиста, ему стало плохо, и скорая помощь увезла его в больницу.

«Сегодня милиция решила завершить начатую операцию по задержанию Бекалюка, — заявил правозащитник. — Скорее всего, он будет помещен в изолятор временного содержания. Сейчас в Бресте милиция, как только освобождает из ИВС одних противников этого завода, сразу же помещает туда других».

Кисляк сообщил, что 15 апреля начались суды над задержанными в Бресте 12 и 14 апреля 15 противниками строительства аккумуляторного завода. Все они были до суда помещены в ИВС.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
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Тэги: ОМОН ИВС АйПауэр Персона: Дмитрий Бекалюк Город: Брест

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