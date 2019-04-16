В Беларуси завели уголовное дело на экс-главу российского «Плато-банка»

/ Общество
Просмотров: 358

Дело возбуждено в отношении бывшего руководителя «Плато-банка» Андрея Лазарева.

По информации Госпогранкомитета, гражданин России пытался выехать на поезде в Евросоюз с фальшивым словенским паспортом 30 марта. Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными.

Россиянину грозит до трех лет лишения свободы.

Лазарев был осужден в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд российских рублей. В декабре прошлого года он был приговорен российским судом к шести годам лишения свободы. С того времени он находился в бегах.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Госпогранкомитет Беларусь-Россия поддельный паспорт Плато-банк Персона: Андрей Лазарев Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Лукашенко пригрозил Москве трубой

Лукашенко пригрозил Москве трубой

Лукашенко гневно обрушился на Россию

Лукашенко гневно обрушился на Россию

Политолог: Россия пытается забрать у Беларуси активы, а не независимость

Политолог: Россия пытается забрать у Беларуси активы, а не независимость