В Беларуси завели уголовное дело на экс-главу российского «Плато-банка»

Дело возбуждено в отношении бывшего руководителя «Плато-банка» Андрея Лазарева.

По информации Госпогранкомитета, гражданин России пытался выехать на поезде в Евросоюз с фальшивым словенским паспортом 30 марта. Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными.

Россиянину грозит до трех лет лишения свободы.

Лазарев был осужден в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд российских рублей. В декабре прошлого года он был приговорен российским судом к шести годам лишения свободы. С того времени он находился в бегах.