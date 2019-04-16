Беларусь отправит гуманитарный груз в Африку на 300 тысяч долларов

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Наша страна окажет помощь Мозамбику и Зимбабве, которые в марте пострадали из-за циклона «Идай».

Фото: mchs.gov.by

По сообщению МЧС, белорусская сторона включила в состав гуманитарного груза сахар, муку, говяжью тушенку, мясные консервы для детей, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежду и обувь, школьные тетради, кружки и столовые приборы на сумму 656,4 тыс. рублей.

Жертвами циклона в Мозамбике стали 446 человек, порядка 65 тысяч обратились за медицинской и гуманитарной помощью в центры по приему пострадавшего населения, более 530 тысяч человек остались без еды, крова, электроэнергии и водоснабжения. В Зимбабве погибло 185 человек, сотни человек числятся пропавшими без вести, 186 раненых, 50 тысяч человек находятся без еды, электроэнергии или водоснабжения.
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Тэги: Беларусь-Зимбабве Беларусь-Мозамбик гуманитарная помощь МЧС

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