Россияне хотят открыть в Бресте производство шприцев

О таких планах заявила Уральская медицинская компания из Удмуртии.

По сообщению пресс-службы Минздрава, визит в Беларусь делегации из Удмуртии проходит с 14 по 17 апреля. Стороны намерены поддерживать инвестиционные проекты, сотрудничать в модернизации медицины, развитии информационных систем, подготовке кадров и управлении ими.

Делегация приехала с конкретными идеями и планами. Так, например, Уральская медицинская компания ищет площадку для организации производства шприцев. Россияне планируют открыть производство в Бресте.

Также были обсуждены планы реализации совместных проектов в области здравоохранения и медицинского образования, определены задачи по организации совместных образовательных программ. Все входящие в состав бизнес-миссии компании — ООО «Криотехномед», АО «Ижевский механический завод», ЗАО НПО «Акустмаш» — заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими партнерами и готовы к кооперации.