Пьяный гомельчанин совершил в Новополоцке сексуальное насилие над 19-летней девушкой

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 19-летней девушки.

Поздно вечером в воскресенье, 14 апреля, на линию 102 Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов по улице Комсомольской кричит и просит о помощи женщина.

Оказалось, что нетрезвый гомельчанин пристал к местной девушке, затащил ее в лесной массив и надругался над ней.

Насильник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Ранее мужчина 1980 года рождения был неоднократно судим за хулиганство и нанесение телесных повреждений, в том числе тяжких, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: сексуальное насилие Город: Новополоцк

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