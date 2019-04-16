Пьяный гомельчанин совершил в Новополоцке сексуальное насилие над 19-летней девушкой

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 19-летней девушки.

Поздно вечером в воскресенье, 14 апреля, на линию 102 Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов по улице Комсомольской кричит и просит о помощи женщина.

Оказалось, что нетрезвый гомельчанин пристал к местной девушке, затащил ее в лесной массив и надругался над ней.