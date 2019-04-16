На бога надейся… Митрополит Кондрусевич не проведет пасхальное богослужение из-за операции

Из-за необходимости реабилитации после недавно перенесенной операции председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не сможет провести пасхальное богослужение в этом году. Об этом было заявлено на пресс-конференции 16 апреля в Минске.

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«Я перенес очень сложную операцию на позвоночнике. Три позвонка соединены металлической конструкцией. Процесс реабилитации очень и очень долгий. Первые три месяца нужно быть очень осторожным. Но я буду стараться в меру возможностей служить костелу и нашему обществу», — сказал митрополит. Он поблагодарил всех, кто молился о его выздоровлении.

Пасхальную вигилию, которая пройдет вечером 20 апреля в главном католическом храме Минска — архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, возглавит либо вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий, либо апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.

Католический иерарх также сообщил, что в этом году традиционная телетрансляция пасхального богослужения будет вестись не из Минска, а из Бреста, который в сентябре отметит 1000-летний юбилей. Чтобы подчеркнуть значимость этой даты, Конференция католических епископов Беларуси решила попросить телевидение провести трансляцию вигилии из центрального католического храма Бреста — костела Воздвижения Святого Креста. Праздничную вигилию возглавит епископ Пинский Антоний Демьянко.

Митрополит Кондрусевич напомнил, что 15 апреля началась Великая неделя, во время которой католики «размышляют о последних днях жизни Иисуса Христа, особенно о его смерти на кресте и воскресении».

По его словам, 17 апреля в столичном костеле Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке пройдет традиционная инсценировка крестного пути Христа.

18 апреля все священнослужители епархии соберутся в архикафедральном костеле и обновят свои обеты перед епископом. Там же пройдет обряд освящения масел, которые используются для крещения, миропомазания, елеопомазания больных, а также богослужение в память об установлении таинства евхаристии и священничества.

«Великая пятница — единственный день, когда в костеле не проводится святая месса. В этот день мы поклоняемся кресту», — отметил митрополит Минско-Могилевский.