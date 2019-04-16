С зубрами в Беларуси все будет хорошо

Численность зубров в Беларуси за последние два года выросла на 107 особей (6%) и достигла 1.886, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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Зубр имеет статус «восстанавливаемый вид», включен в Красный список МСОП (международная Красная книга), Красные книги России, Польши, Украины, Литвы. В Беларуси зубр находится под охраной с 1946 года, создано 11 микропопуляций зубра. В Беловежской микропопуляции 567 особей, в Борисовско-Березинской — 19, Дятловской — 20, Красноборской — 155, Лясковичской — 21, Найдянской — 24, Налибокской — 85, Озеранской — 59, Озерской — 315, Осиповичской — 456, Полесской — 165.

Работы по сохранению популяции европейского зубра в Беларуси ведутся в рамках реализации подпрограммы «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016—2020 годы, утвержденной постановлением правительства.

Целью мероприятий подпрограммы является повышение жизнеспособности и долгосрочного сохранения вида, а также регулирование численности.

В министерстве сообщили, что задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизации численности популяции зубров на территории страны на уровне, гарантирующем их долгосрочное выживание (1.500 особей), поставленная в Концепции сохранения и устойчивого использования зубров в Беларуси, успешно выполнена.

«Беларусь является первой в мире страной по численности вольноживущих зубров», — отмечается в релизе.

Вместе с тем Минприроды обращает внимание на ряд проблем, связанных с влиянием зубров на природные экосистемы и агроландшафты, состоянием отдельных микропопуляций и «устойчивым использованием их ресурсов».

В связи с этим ведомство совместно с заинтересованными государственными органами и организациями ведет работу «по совершенствованию подходов к сохранению и устойчивому использованию зубра в республике, включающую корректировку действующих нормативных правовых актов и стратегических, программных документов в области охраны и устойчивого использования зубра».