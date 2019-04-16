Минкульт: тема Куропат серьезная и требует проработки

Министерство культуры не отстраняется от проблемы Куропат, заявила начальник управления по охране историко-культурного наследия Минкультуры Наталья Хвир на пресс-конференции 16 апреля в Национальном пресс-центре.

«Могу сказать, что мы, Министерство культуры, не отстраняемся от проблемы, так как она существует. Мы рассматриваем вопросы, даже превышая компетенцию, какие вопросы могут возникнуть не только с точки зрения нашего (отраслевого. — БелаПАН.) законодательства. Мы неоднократно проводили совещания с местными исполнительными и распорядительными органами, с правоохранительными органами, которые тоже подключены. Вопрос серьезный и требует проработки. Но отвечать надо не только Министерству культуры. Вопросы, связанные с охраной наследия, — это наше общее дело, как любого гражданина, мы все должны уделять этому внимание», — сказала Хвир.

По ее словам, на каждый объект, который включается в список историко-культурного наследия, предусмотрена разработка проекта охранной зоны, где прописан регламент работ.

«Постановлением № 70 (от 1 декабря 2014 года. — БелаПАН.) предусмотрено, что на объекте могут вестись работы по благоустройству. На сегодняшний день Министерство культуры не выдавало разрешение на проведение работ по благоустройству, так как это законодательством не предусмотрено», — подчеркнула она.

Хвир отметила, что видела концепцию благоустройства мемориала, которую разработали местные органы власти. Что касается установки ограды, то, по ее словам, есть определенные требования, которые касаются мест захоронений, и в них указана необходимость установки ограждения по периметру.

«Мы живем в правовом поле, и есть масса актов, которые должны выполняться. Министерство культуры выполняет требования законодательства, как и любой гражданин, вне зависимости от взглядов. Здесь вопрос перешагнул черту охраны наследия, здесь уже начинаются другие вопросы», — сказала представитель ведомства.

Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Дмитрий Лакиза также отметил, что в отношении благоустройства в Куропатах официальные органы в его ведомство не обращались, потому что это не регламентируется законодательством.

«Это историко-культурная ценность, и в ее отношении прописаны механизмы действий, что должно происходить, есть собственник, есть паспорт. Почему так произошло — я не могу сказать. Лично я и многие мои коллеги так бы не делали, Куропаты — это то место, которое должно объединять общество. Это такое мнение, что надо было делать немного по-другому. Но от нас это не зависит, с научной точки зрения мы сделали все, что могли», — сказал Лакиза.

По его словам, Институт истории готовит сборник документов и материалов «Куропаты. Место политических репрессий, историко-культурная ценность». «Надеюсь, что вот-вот этот сборник документов будет опубликован, и он прольет свет на многие вопросы», — сказал ученый.

Сообщить подробности корреспонденту БелаПАН Лакиза отказался, сославшись на то, что сборник «должен быть достаточно подготовленным, многие документы из архивов требуют снятия грифов секретности».

В то же время он прокомментировал проблему установления точного количества и имен захороненных в урочище Куропаты: «Я отвечу лично и выражу мнение многих своих коллег: мы никогда не узнаем точное количество, и споры останутся. Сказать, сколько там похоронено, практически невозможно. Я лично и многие мои коллеги всегда будем против исследований или работы, направленной на раскрытие всех впадин в Куропатах. Там похоронены убитые люди, не надо их тревожить».

По его словам, в большинстве случаев личности захороненных установить невозможно.

«По тем археологическим материалам, предметам, которые были обнаружены в захоронениях, установлены только две фамилии мужчин еврейской национальности. Это все, что удалось установить из почти тысячи идентифицированных людей», — заявил он.