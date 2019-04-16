Гродненчанина задержали за совращение малолетних мальчиков

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В Гродно по подозрению в совращении малолетних мальчиков задержан местный житель.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщило управление внутренних дел Гродненского облисполкома на своей странице в соцсети «ВКонтакте», им оказался мужчина 1983 года рождения.

По информации правоохранителей, он заводил знакомства с подростками в интернете и различными предлогами (обсуждение интимной сферы, вызывание полового влечения и т.д.) добивался с ними встреч, во время которых либо насиловал детей, либо вступал с ними в добровольные половые сношения, либо совершал иные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в личном автомобиле в момент, когда намеревался снова нарушить закон, сообщшает УВД.

Установлены четверо подростков, пострадавших от его противоправных действий.

В отношении задержанного возбужден ряд уголовных дел, он находится под стражей.
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Тэги: педофилия Город: Гродно

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