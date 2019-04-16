Суд не удовлетворил жалобу на отказ в праздновании Дня Воли возле оперного театра

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Суд Московского района Минска 16 апреля не удовлетворил жалобу на отказ горисполкома разрешить празднование Дня Воли возле оперного театра в центре города, сообщила пресс-служба движения «За Свободу».

Жалобу подали председатель движения Юрий Губаревич, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Столичные власти мотивировали отказ тем, что организаторы рекламировали мероприятие до рассмотрения заявки на его проведение. Кроме того, предлагавшееся место проведения якобы не соответствует закону о массовых мероприятиях.

«Во время судебного заседания мы так и не увидели доказательств того, что отказ был обоснованным, — заявил Юрий Губаревич. — Представитель горисполкома пытался привести множество дополнительных аргументов, которые всплыли не на момент подготовки отказа, а уже когда мы подали на него жалобу».

В пресс-службе движения «За Свободу» БелаПАН сообщили, что организаторы будут обжаловать решение районного суда в городском.

Празднование Дня Воли состоялось 24 марта в Киевском сквере, вдали от центра. Год назад, когда отмечалось 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики, мероприятие прошло у оперного театра.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 Персона: Юрий Губаревич Николай Козлов Игорь Борисов Город: Минск

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