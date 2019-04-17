Полтысячи белорусов подписали петицию против надписи «Ленінскі раён» в Гродно
Сотрудники «Зеленстроя» создают из кустарников большую надпись «Ленінскі раён» на холме, на котором находится Бернардинский костел.
Возмущенные гродненцы создали
«Такие надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеют ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и тем более гостями города», — сообщается в петиции.