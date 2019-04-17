Полтысячи белорусов подписали петицию против надписи «Ленінскі раён» в Гродно

/ Общество
Просмотров: 39

Сотрудники «Зеленстроя» создают из кустарников большую надпись «Ленінскі раён» на холме, на котором находится Бернардинский костел.

Фото: hrodna.life

Возмущенные гродненцы создали петицию с требованием прекратить работы, которую подписали около 500 человек.

«Такие надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеют ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и тем более гостями города», — сообщается в петиции.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: бернардинский монастырь костел Ленинский район Зеленстрой Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Власть не хочет упрощать условия работы иностранных священников

Власть не хочет упрощать условия работы иностранных священников

Папа Франциск вспомнил о белорусах во время речи в Вильнюсе

Папа Франциск вспомнил о белорусах во время речи в Вильнюсе

У віцебскім касцёле Хрысту пакланяюцца Абама і Пуцін

У віцебскім касцёле Хрысту пакланяюцца Абама і Пуцін

Щепки летят. Коммунальщики валят деревья в центре Минска

Щепки летят. Коммунальщики валят деревья в центре Минска