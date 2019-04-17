В Гродно «заминировали» предприятие «Радиоволна»

156 сотрудников гродненского предприятия «Радиоволна» были эвакуированы утром 17 апреля из производственного здания на улице Горького.

Неизвестный мужчина сообщил по телефону в милицию, что здание заминировано.

После эвакуации здание было обследовано, опасных предметов не обнаружено.