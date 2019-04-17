В Гродно «заминировали» предприятие «Радиоволна»
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156 сотрудников гродненского предприятия «Радиоволна» были эвакуированы утром 17 апреля из производственного здания на улице Горького.
Неизвестный мужчина сообщил по телефону в милицию, что здание заминировано.
После эвакуации здание было обследовано, опасных предметов не обнаружено.
Звонивший мужчина установлен — им оказался местный житель 1965 года рождения. Его действиям будет дана правовая оценка. Жителю Гродно придется возместить затраты, связанные с выездом и работой специальных служб,