Минск высказал позицию по поводу Брексита

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Перспективы выстраивания диалога двух стран с учетом Брексита стали главной темой встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко и директора департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Мартина Харриса.

Иллюстрация pixabay.com

Стороны обсудили «широкий спектр вопросов белорусско-британского сотрудничества», сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Брексит (от Brexit, Britain + Exit) — неологизм, означающий процесс выхода Великобритании из Евросоюза после референдума 2016 года. Должен был завершиться 29 марта 2019 года, но отложен из-за разногласий как внутри страны, так и с ЕС.
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Тэги: Brexit Беларусь-Великобриания

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