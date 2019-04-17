Чиновникам дали новые обязанности

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык отдал распоряжение каждому сотруднику системы ведомства высадить в этом году не менее шести деревьев.

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Как сообщает пресс-служба Минприроды, высадка деревьев должна состояться в рамках республиканского субботника 20 апреля.

«Если каждый житель Беларуси будет каждый год сажать хотя бы по одному дереву в своем населенном пункте, то ежегодно в наших городах и селах будет становиться на 9 млн деревьев больше», — заявил чиновник.

Всего в целях выполнения заданий республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2019 году в населенных пунктах будет высажено более 240 тыс. деревьев и кустарников.

Помимо этого на субботнике более 2.600 работников системы Минприроды высадят более 15.500 молодых деревьев (дубы, липы, березы, туи) и 370 кустарников.

В частности в Новогрудке (Гродненская область) появится дубовая роща. К посадке уже подготовлены 600 саженцев дуба, 200 саженцев липы и 10 каштанов.

В Гродно на территории средней школы № 26 и гимназии № 9 имени Кириченко сотрудники Белгидромета заложат аллею из 200 саженцев туи.

В Солигорске Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с приходом кафедрального собора Рождества Христова проведут закладку памятной аллеи из 600 саженцев дуба.

Все мероприятия приурочены к экологической кампании «Обустроим малую родину», посвященной Году малой родины, а также подготовке к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, отмечается в релизе.

13 апреля в рамках проекта Программы малых грантов Глобального экологического фонда «Смягчение негативного воздействия изменения климата путем ликвидации последствий эпидемии жука-короеда в Краснопольском районе Могилевской области» волонтеры высадили 100 тыс. деревьев. Мероприятие было приурочено к началу республиканской акции «Неделя леса — 2019», которая проходит до 20 апреля по всей стране.

Ожидается, что за неделю волонтеры вместе с лесоводами высадят в стране около 20 млн деревьев. Активнее всего новые леса создаются в Гомельской области. Здесь будет посажено порядка 7 млн деревьев.