Промышленность показала рост в первом квартале

В первом квартале 2019 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 27,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 0,9% больше уровня января—марта 2018 года, сообщил Белтат.

Аналогичные показатели были зафиксированы в январе и по итогам двух месяцев года (к соответствующим прошлогодним периодам).

В январе-марте текущего года в горнодобывающей промышленности рост составил 1,7%, обрабатывающей — 1,8%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — увеличился на 1%.

В 2017 году промышленное производство выросло на 6,1%, в 2018-м — на 5,7%.