«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» пробились в полуфинал Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» прошел «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» — «Порту».

В полуфинале турнира компанию «Аяксу» и «Барселоне» составят два английских клуба. «Тоттенхэм» не доходил до этой стадии 57 лет.

В ответном матче 1/4 финала последний уступил на выезде «Манчестер Сити» со счетом 3:4, но вышел на «Аякс» за счет гола в гостях в первом поединке. К 12-й минуте игры счет был уже 2:2. Хозяева отличились на 5-й и 12-й минутах: забивали Стерлинг и Бернарду Силва. У гостей на 8-й и 11-й минутах отличился Сон Хын Мин. На 22-й минуте Стерлинг сделал счет 3:2 в пользу «Сити», а на на 60-й Агуэро отрыв усилил — 4:2. С таким счетом дальше бы проходили хозяева, но на 74-й минуте лондонцы усилиями Льоренте забили третий гол, который стал решающим в двух играх.

В последнем четвертьфинале «Ливерпуль» разгромил «Порту» со счетом 4:1, при чем сделал это в гостях на глазах у 50 тысяч зрителей. Хозяева отличились лишь раз: на 70-й минуте забил Эдер Милитау. У гостей на 27-й минуте забивал Мане, на 66-й — Салах, на 78-й — Роберту Фирмину, на 85-й — ван Дейк. С общим результатом 6:1 англичане вышли на «Барселону».