На Донбассе убили двоих и ранили пятерых сепаратистов

По данным украинской разведки и пресс-центра операции Объединенных сил, за прошедшие сутки на Донбассе ранили одного военнослужащего вблизи населенного пункта Светлодарск.

Украинцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня восемь раз. Украинские позиции в районе Водяного попали под огонь из минометов калибра 82 мм. Неподалеку Песков сепаратисты обстреляли украинских военных из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 были обстреляны позиции сил ООС возле Павлополя, а из автоматических станковых гранатометов — неподалеку Лебединского и Широкино. В районе Новоселовки Второй боевики обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.