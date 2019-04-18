На Донбассе убили двоих и ранили пятерых сепаратистов

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По данным украинской разведки и пресс-центра операции Объединенных сил, за прошедшие сутки на Донбассе ранили одного военнослужащего вблизи населенного пункта Светлодарск.

Украинцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня восемь раз. Украинские позиции в районе Водяного попали под огонь из минометов калибра 82 мм. Неподалеку Песков сепаратисты обстреляли украинских военных из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 были обстреляны позиции сил ООС возле Павлополя, а из автоматических станковых гранатометов — неподалеку Лебединского и Широкино. В районе Новоселовки Второй боевики обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Тэги: ДНР Украина-Россия Донбасс Город: Светлодарск

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