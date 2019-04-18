В Вороновском районе пропал председатель сельсовета

Вороновский РОВД ведет поиск Мечислава Шведа — председателя Жирмунского сельсовета. Мужчину последний раз видели около шести часов вечера 16 апреля. В милицию об исчезновении заявила его супруга.

Утром 16 апреля Мечислав Швед, 1957 года рождения, решал служебные вопросы в агрогородке Жирмуны. Примерно в половине двенадцатого уехал из агрогородка на служебной машине ВАЗ 2107 белого цвета госномер 7315 САТ в сторону городского поселка Вороново.

Установлено, что перед этим Швед заходил в продуктовый магазин и купил две пачки сигарет, хотя сам не курит.

Около шести часов вечера «семерку» председателя сельсовета видели в Лидском районе — проезжающей через деревню Криницы в сторону деревни Дворище.

Мобильный телефон пропавшего недоступен. По словам родственников, Мечислав Швед спиртными напитками не злоупотребляет, есть проблемы с сердцем.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, крашеные волосы коричневого цвета с пробором на правую сторону, лицо светлое, глаза темные.

Был одет в куртку из кожзаменителя коричневого цвета с черным воротником, брюки темного цвета, черные туфли, темно-синюю рубашку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Мечислава Шведа, звоните по телефонам +37544767-23-62 либо 102.