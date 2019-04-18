Суд оштрафовал двоих защитников Куропат

Суд Минского района начал рассмотрение дел защитников Куропат.

Активист Валерий Рябцев оштрафован на шесть базовых величин (127,5 рубля) за мелкое хулиганство. Его обвинили в том, что 4 апреля он препятствовал проведению работ в урочище Куропаты. Дело рассматривала судья Анжелика Козлова.

По аналогичному обвинению на 10 базовых величин (255 рублей) оштрафован активист Михаил Соболевский. Решение вынес судья Павел Жечко.

Также сегодня начался суд над 72-летней активисткой Ниной Багинской. Она в суд не явилась и судья Виктор Шевцов перенес рассмотрение дела на 26 апреля.

На 18 апреля назначено и рассмотрение административных дел за неповиновение требованию должностного лица и мелкое хулиганство в отношении Виталия Тригубова, Дмитрия Дашкевича, Валентины Ерёменок, Дениса Урабновича, Павла Северинца.