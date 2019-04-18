Суд оштрафовал двоих защитников Куропат

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Суд Минского района начал рассмотрение дел защитников Куропат.

Активист Валерий Рябцев оштрафован на шесть базовых величин (127,5 рубля) за мелкое хулиганство. Его обвинили в том, что 4 апреля он препятствовал проведению работ в урочище Куропаты. Дело рассматривала судья Анжелика Козлова.


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По аналогичному обвинению на 10 базовых величин (255 рублей) оштрафован активист Михаил Соболевский. Решение вынес судья Павел Жечко.

Также сегодня начался суд над 72-летней активисткой Ниной Багинской. Она в суд не явилась и судья Виктор Шевцов перенес рассмотрение дела на 26 апреля.

На 18 апреля назначено и рассмотрение административных дел за неповиновение требованию должностного лица и мелкое хулиганство в отношении Виталия Тригубова, Дмитрия Дашкевича, Валентины Ерёменок, Дениса Урабновича, Павла Северинца.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты штрафы активистам Персона: Валерий Рябцев Михаил Соболевский Анжелика Козлова Павел Жечко Нина Багинская Виктор Шевцов Город: Минск

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