Отделение посольства Финляндии в Минске переехало в новый офис — в здании на площади Свободы, 11.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

Ранее финские дипломаты работали в помещениях, которые им предоставляло посольство Швеции в Беларуси.

«Мы надеемся, что открытие нашего нового офиса даст возможность еще больше интенсифицировать наше двустороннее сотрудничество», — отметил 18 апреля в Минске заместитель государственного секретаря по внешним экономическим связям Министерства иностранных дел Финляндии Маркку Кейнянен.

Отделение посольства Финляндии в Минска открылось в 2010 году, и пока финская сторона пока не планирует повышать уровень своего дипломатического представительства в Беларуси. В Беларуси по совместительству аккредитован посол Финляндии в Литве Янне Хейсканен.

«На данный момент мы не планируем расширять штат представительства, но если ситуация этого потребует, это станет следующим шагом. Но открытие офиса уже дает возможность более широко вести свою работу, проводить бизнес-встречи на своей территории», — отметил Кейнянен.