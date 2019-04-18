Активиста Дениса Урбановича оштрафовали на 50 базовых величин

Суд Минского района 18 апреля оштрафовал защитника Куропат Дениса Урбановича на 50 базовых величин (1275 рублей). Сам активист в суд не явился.

Урбанович оштрафован за нарушение статей 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его обвинили в препятствовании проведению работ в урочище Куропаты четвертого апреля. Решение вынесла судья Анжелика Козлова.

Также на 20 базовых величин (510 рублей) оштрафован активист Виталий Тригубов. Решение принял судья Виктор Шевцов.