Активиста Дениса Урбановича оштрафовали на 50 базовых величин

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Суд Минского района 18 апреля оштрафовал защитника Куропат Дениса Урбановича на 50 базовых величин (1275 рублей). Сам активист в суд не явился.

Урбанович оштрафован за нарушение статей 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его обвинили в препятствовании проведению работ в урочище Куропаты четвертого апреля. Решение вынесла судья Анжелика Козлова.

Также на 20 базовых величин (510 рублей) оштрафован активист Виталий Тригубов. Решение принял судья Виктор Шевцов.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Персона: Денис Урбанович Анжелика Козлова Виталий Тригубов Виктор Шевцов Город: Минск

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