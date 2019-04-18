РПЦ не отпустила на покой 75-летнего белорусского архиепископа

Священный синод РПЦ не удовлетворил просьбу архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана об уходе на покой

Фото носит иллюстративный характер

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) не удовлетворил просьбу архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Такое решение закреплено в журналах заседания синода РПЦ, опубликованных на официальном сайте Московского патриархата.

Члены Священного синода постановили «благословить преосвященному архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану продолжить управление Пинской епархией».

Согласно уставу РПЦ по достижении 75-летия каждый архиерей церкви должен подавать на имя патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой, однако вопрос об удовлетворении такого прошения решается Священным синодом.

Правящий архиерей Пинской епархии Белорусского экзархата РПЦ архиепископ Стефан в миру именуется Игорем Петровичем Корзуном. Родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны (Червенский район Минской области) в крестьянской семье.

В 1962 году окончил сельскохозяйственный техникум. После службы в армии работал агрономом. С 1972 года обучался в Московской духовной семинарии, с 1975-го — в Московской духовной академии.

Пострижен в монашество в 1978 году. В марте 1990 года в Успенском соборе Жировичского монастыря был рукоположен в епископа Пинского и Лунинецкого. В сан архиепископа возведен в феврале 2000 года.

Почетный гражданин Брестской области.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию. Священников готовят Минская духовная академия, духовные семинарии в Минске и Витебске, а также духовные училища (Минск, Слоним). В стране действуют свыше 1,1 тыс. православных храмов, более 100 церквей строятся.