Зарубежные послы посетили «Великий камень»

Главы аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий 18 апреля посетили белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень».

Организаторами экскурсии, в которой приняли участие около 60 дипломатов, выступили МИД Беларуси, администрация парка и посольство Китая.

«Мы проводим подобные экскурсии по значимым для Беларуси промышленным, сельскохозяйственным и иным объектам для дипломатов, аккредитованных здесь, очень часто, — сказал глава МИД Владимир Макей журналистам. — Поездка в «Великий камень» нацелена на то, чтобы познакомить дипломатов с экономическим потенциалом нашей страны. Мы хотели их всех вместе собрать, чтобы руководство парка рассказало о текущем состоянии дел, о перспективах развития. Мы хотим предложить дипломатам, аккредитованным здесь, чтобы они пригласили свой бизнес приходить сюда, в парк».

Выступая перед экскурсией, Макей отметил, что Беларусь понимает, какая острая конкуренция за иностранного инвестора существует на мировом рынке, поэтому для резидентов «Великого камня» создан максимально благоприятный инвестиционный климат. По его словам, в парке уже представлены резиденты не только из Беларуси и Китая, но и из США, Израиля, Канады, ряда европейских стран.

Дипломаты посетили объекты инфраструктуры, производственные и административные здания парка, ознакомились с планами по его дальнейшему развитию.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км в 25 км от Минска с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Приоритетные направления развития: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы.

С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы резидентам индустриального парка. В частности на весь срок действия специального правового режима (50 лет) резидент парка освобождается от налога на недвижимость и земельного налога. Кроме того, резидентов парка государство освободило от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения.

В парке зарегистрированы 43 резидента. В ближайшее время на базе «Великого камня» планируют создать инвестиционный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса.