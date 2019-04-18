Минск и Прага договорились, как будут строить бизнес

18 апреля в Праге прошло 11-е заседание белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

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Состоялись переговоры сопредседателей комиссии — заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова и заместителя министра промышленности и торговли Чехии Эдуарда Муржицкого, в ходе которых дана оценка двусторонним отношениям, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и проблемные вопросы.

Сопредседатели провели пленарное заседание комиссии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической и инновационной, финансовой сферах, взаимодействие по линии торгово-промышленных палат, развитие договорно-правовой базы.

Подписан протокол, который стал дорожной картой работы сторон на ближайший год.

По результатам 2018 года среди всех торговых партнеров Беларуси Чешская Республика заняла 19-е место по объему товарооборота, 24-е место — по объему экспорта, 14-е — импорта.

По данным Белстата, в 2018 году взаимный товарооборот составил 393,2 млн долларов США, или 135,5% к уровню 2017 года. Экспорт товаров в Чехию составил 117,5 млн долларов (126,8% к уровню 2017 года). При этом экспорт без учета сырьевых товаров (нефть, нефтепродукты, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды, калийные и азотные удобрения) достиг лучшего показателя за всю историю двусторонних отношений — 112,7 млн долларов (124,7% к уровню 2017 года). Импорт составил 275,7 млн долларов (139,6% к уровню 2017 года). Сальдо торговли товарами для Беларуси сложилось отрицательное в 158,2 млн долларов.

В Беларуси зарегистрировано более 100 предприятий с чешскими инвестициями, работающих в разных отраслях: IT, производство средств автоматизации для транспорта, инженерные и архитектурно-строительные услуги, торговля, промышленность и т.д.