Лукашенко строго предупредил подчиненных

«Все данные народу обещания должны быть исполнены. В этом формула нашего поведения», — заявил Александр Лукашенко 19 апреля, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту.

«Это задача для любого без исключения руководителя», — добавил он.

«Направление развития отраслей, наиболее близких людям (жилищного, коммунального хозяйства, строительства, агропромышленного комплекса) мы определили в документах самого высокого уровня, директивах, — сказал глава государства. — Это я отвечаю на те предложения, которые постоянно звучат в СМИ, в разговорах, переговорах и социологических опросах».

«Мало того что мы провели серьезные мероприятия по всем этим вопросам с целью выработки конкретных решений, я счел необходимым подписать директивы по всем этим вопросам, которые обязательны к исполнению как закон», — заявил Лукашенко.