Наши усилия направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, заявил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По словам главы государства, Беларусь неизменно следует взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства.

«В числе наших приоритетов остается сотрудничество в рамках СНГ», — отметил официальный лидер. По его словам, для многих входящих в Содружество стран это фактически единственная переговорная площадка не только для торгового, но и для политического диалога.

«Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом, с другой стороны», — сказал Лукашенко.

«Нам неважна интеграция ради интеграции, — подчеркнул он. — Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономики народов наших стран».

ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников, считает Лукашенко: «Решение данной задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году».