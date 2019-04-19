Лукашенко недоволен чиновниками – необходимо поднимать их уровень

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«Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его звеньях — от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом. Это стратегическая задача государственной кадровой политики на современном этапе», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что работа с людьми является одним из основных направлений в государственном управлении.

«Тот, кто не любит и не хочет встречаться с людьми, проводить эти нудные долгие приемы, тому во власти делать нечего, особенно в депутатском корпусе. Нужны исключительно профессиональные кадры, управленцы, — сказал Лукашенко. — Сегодня от руководителей требую не только глубокие знания экономики, профессионализм и ответственность, но и умение работать с людьми, разговаривать с ними».

Официальный лидер призвал активнее вовлекать в государственную систему управления молодежь, обратившись при этом к руководству общественного объединения «Белая Русь».

«Я хочу упрекнуть наши общественные организации, особенно «Белую Русь». Это фактически опора, крупная партия, хоть мы ее называем движением. Надо смелее из своих рядов, и не только своих, подбирать молодежь и нам рекомендовать их», — заключил он.

Сюжет: Послание президента 2019 года
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Тэги: кадровая политика послание-2019 Персона: Александр Лукашенко

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