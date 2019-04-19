Ирландский националист застрелил журналистку
В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки накануне пасхального уик-энда, когда католики националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.
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Участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На месте событий — горящие автомобили, полицейские бронетранспортеры.
Местные католики националисты более века сражаются с протестантами британцами и требуют возвращения в состав Ирландии.