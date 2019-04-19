Ирландский националист застрелил журналистку

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В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки накануне пасхального уик-энда, когда католики националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.

По сообщению Би-би-си, 29-летняя журналистка погибла вечером 18 апреля в Лондондерри. Неизвестный участник беспорядков совершил несколько выстрелов в сторону полиции. Макки была ранена и умерла по пути в больницу. Полиция сообщила, что рассматривает случившееся как террористический акт.

Участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На месте событий — горящие автомобили, полицейские бронетранспортеры.

Местные католики националисты более века сражаются с протестантами британцами и требуют возвращения в состав Ирландии.
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Тэги: Ирландия Северная Ирландия беспорядки убийство журналистки Персона: Лайра Макки Город: Лондондерри

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