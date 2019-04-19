Лукашенко: нам извне навязываются некие усредненные ценности

Европейские игры и легкоатлетический матч Европа — США — «экзамен не только для спортсменов, это — возможность показать всему миру нашу красивую, богатую культурными традициями Беларусь и показать результат».

Такое мнение высказал Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту.

«В нашей национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства, — убежден официальный лидер. — Это — наш нравственный стержень, он помогает сохранить самобытность».

«Сегодня, когда извне нам навязываются некие усредненные ценности, порождающие безвкусицу, бездуховность, это для нас очень важно. Показать это богатство, сохранить свои идеалы, чувство собственного достоинства значит сохранить силу страны, ее независимость. Мы должны сделать все для того, чтобы сберечь и преумножить наше культурное наследие, воспитать на нем новое поколение», — призвал Лукашенко.

«Условия для раскрытия и реализации творческого потенциала у нас созданы, работают различные фонды и программы поддержки, — подчеркнул он. — Государство вложило немалые средства в реконструкцию объектов культуры, наш народ очень восприимчив к творчеству, искусству, ко всему прекрасному. Международные форумы, фестивали, концерты в нашей стране всегда проходят с аншлагом».